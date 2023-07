ITC - [SPOILER] - Salomé retombe amoureuse de...

Salomé est très investie dans le stage de cuisine. Prochaine recette : linguine alle vongole. Mais avant ça, Gaëtan et Livio doivent jouer les cobayes. Tous les trois passent de plus en plus de temps ensemble. Et l'esprit de Salomé semble lui jouer quelques tours... Elle se fait des films avec Gaëtan ! Spoiler de l'épisode 720 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.