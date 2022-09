ITC - [SPOILER] - Samia et Ethan, stop ou encore ?

Entre Samia et Ethan, c’est le jeu du chat et de la souris. Ethan tente une approche. Samia fait l’indifférente. Pour elle, c’est l’école avant tout. Pas de distraction possible. Mais au fond, tout le monde le sait, elle en pince pour Ethan. A votre avis, va-t-elle craquer ? Spoiler de l'épisode 501 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.