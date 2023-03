ITC - [SPOILER] - Solal a un nouveau crush pour...

On le prive 24h de téléphone et c'est déjà la fin du monde... Eh oui, Solal était en plein conversation passionnante avec une fille lorsqu'il se fait prendre son téléphone. Il ne peut plus lui répondre... C'est la crise de panique en cuisine !!! Spoiler de l'épisode 630 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.