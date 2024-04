ITC - [SPOILER] - Solal en danger ?

Si Lionel a abandonné le sport et le rééquilibrage alimentaire, Solal est lui toujours à fond... Trop ? Gaëtan et certains membres du corps professoral s'inquiètent pour le jeune homme. Et s'il présentait des troubles du comportement alimentaire ? Spoiler de l'épisode 900 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.