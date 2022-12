ITC - [SPOILER] - Terrible nouvelle pour Eliott !

J-1 avant le repas de Noël ! C'est la crise en cuisine entre Eliott et Greg. Le chef Delobel arrive et remet de l'ordre dans tout ça... Il décidé de virer Eliott de son poste de second. Lionel reprend sa place ! Spoiler de l'épisode 562 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.