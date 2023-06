ITC - [SPOILER] - Terrible nouvelle pour Enzo !

A l'institut, Vic est au plus mal. L'opération d'Enzo a été un échec. Le verdict est tombé : Enzo a peu de chances de remarcher un jour. Vic culpabilise et se sent responsable de son état. Spoiler de l'épisode 696 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.