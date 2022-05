ITC - [SPOILER] - Teyssier a une idée pour récupérer Constance

Constance a officiellement quitté la maison familiale et Teyssier est au plus mal. Sur les conseils de Charlène et Axel, il a une idée et décide d’organiser une surprise pour reconquérir le cœur de Constance ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.