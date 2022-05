ITC - [SPOILER] - Teyssier se défoule sur ses élèves !

Teyssier est plus qu’irritable à cause de ses problèmes de couple avec Constance. Il se défoule sur ses élèves pendant sa masterclass. Il n’a plus aucune limite et quitte brutalement le cours en s’énervant !! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.