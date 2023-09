ITC - [SPOILER] - Teyssier tend un piège à Olivia !

Olivia et Teyssier se retrouvent dans la réserve. Teyssier suggère de nouvelles pâtisseries, plus naturelles, plus végétales... Il en vient même à proposer une collaboration à Olivia… On est surpris par autant de gentillesse de la part du chef. Il y a anguille sous roche… Spoiler de l'épisode 750 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.