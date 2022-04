ITC - [SPOILER] - Théo bientôt papa ?

Célia n’a aucune nouvelle de Théo. Elle entend une conversation entre Charlène et Marta et découvre que Théo et Marta ont décidé d’avoir un enfant ! Alors ? Bluff ou pas bluff ? Célia a des doutes... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.