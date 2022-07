ITC - [SPOILER] - Théo humilie Tom !

Théo est sous pression depuis qu'il dirige tous les restaurants du chef Armand. Il devient de plus en plus exécrable et s'en prend même aux membres de sa brigade du Double A. Il humilie Tom en plein brainstorming !