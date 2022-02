ITC - [SPOILER] - Théo rompt avec Marta !

Théo est ailleurs depuis qu’il a couché avec Célia. Il ne sait plus vraiment ce qu’il veut et décide de parler à Marta. Il veut faire un break. Mais les choses s’annoncent plus difficiles que prévu... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.