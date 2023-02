ITC - [SPOILER] - Tom et Billie un futur possible ?

Ahhh ce fameux "c'est juste une histoire d'un soir" qui dure toujours plus longtemps que prévu... Plus rien n'arrête Tom, même pas la varicelle de Billie... C'est dire à quel point il est tombé in love ! Spoiler de l'épisode 603 d'Ici tout commence.