ITC - [SPOILER] - Tom s'en prend violemment à Ambre !

Tom et Ambre continuent de s’entraîner ensemble dans les cuisines du studio. Ambre cherche à en savoir plus sur le secret de Tom. Il lui montre une photo de lui et Léo, mais Ambre est bien plus curieuse et fouille davantage. Tom réagis très violemment... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.