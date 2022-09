ITC - [SPOILER] - Tony relance LE sujet !

Entre Laetitia et Tony c’est bel et bien terminé... (Au grand regret de Tony). Avec le départ de Guillaume, elle ne sait plus où elle en est. Tony fait un aveu à Kelly... Et pas n’importe lequel ! Kelly est secouée par cette nouvelle. Laetitia aurait-elle caché un si gros secret à sa fille ? A suivre... Spoiler de l'épisode 494 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.