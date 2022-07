ITC - [SPOILER] - Un accident à l'Institut !

Le Pop-up a ouvert il y a maintenant quelques jours, et c’est Mehdi et Hortense aux commandes, accompagnés de Kelly et Lionel. Tout se passait à merveille jusqu’à ce que Hortense déclenche un feu en pleine préparation ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.