ITC - [SPOILER] - La grosse gaffe de Deva !

Au restaurant du Double A, Deva et Jasmine espionnent le profil "Tinder" de David... Mais, le doigt de Deva dérâpe et elle lâche un like... (oups). Avec leur pseudo "Devasmine" (pas très malin), David fait immédiatement le rapprochement. Jasmine rigole bien de la gaffe de Deva... Spoiler de l'épisode 514 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.