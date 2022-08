ITC - [SPOILER] - Un futur mariage à l'Institut

Le premier service de Charlène et Louis au Pop-Up s’est déroulé à merveille. Leur plan pour devenir le couple star de la cuisine est sur le point de fonctionner et Charlène voit encore plus loin ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.