ITC - [SPOILER] - Un grand retour à l’Institut !

À trois jours du jour J, Clotilde et Joachim sont en plein dans les préparatifs du mariage. Soudain, un invité surprise fait son arrivée un peu plus tôt que prévu... et il n'est pas seul ! Spoiler de l'épisode 900 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.