ITC - [SPOILER] - Un premier date très gênant pour Jude !

Oh le gros malentendu... Le date de Jude, arrangé par Billie et Charlène, ne se déroule pas comme prévu. C'est vrai qu'à écouter comme ça, tout laisse à penser que Jude se fait draguer. Il est trop trop gêné... On vous laisse découvrir pourquoi... Spoiler de l'épisode 652 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.