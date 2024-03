ITC - [SPOILER] - Une histoire possible entre Jude et Mattéo ? Réponse !

Jude et Mattéo sont plus proches que jamais ! Alors qu'ils s'avouent leurs sentiments réciproques et qu'ils sont sur le point de s'embrasser pour la première fois... l'un d'eux quitte la pièce. Spoiler de l'épisode 886 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.