ITC - [SPOILER] - Une intoxication à l'institut !

Entre Billie et Tom, c'est toujours aussi éléctrique... et alors qu'ils s'adonnent à un moment de tendresse... Lionel débarque ! Malade comme pas possible, il a à peine le temps de finir sa phrase qu'il court aux toilettes... De quoi décourager les deux amoureux. Spoiler de l'épisode 806 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.