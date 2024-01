ITC - [SPOILER] - Une nouvelle épreuve encore plus dangereuse ?

"La cuisine de l'extrême" n'a pas dit son dernier mot ! Marc réserve une nouvelle surprise aux élèves. La prochaine épreuve repoussera chacun des cuisiniers encore plus dans ses retranchements. Après les taureaux et le parcours du combattant : place à l'altitude ! Entre Clotilde et Marc, tout ne semble pas si clair... Spoiler de l'épisode 834 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.