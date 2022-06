ITC - [SPOILER] - Une nouvelle formation à l’institut !

Une bonne engueulade comme on les aime. A la table, on retrouve Rose, Clotilde et Teyssier. "Sur la table", une idée de Rose, Une formation en deux ans, après le cursus. Une idée totalement irréaliste pour Clotilde. Et pour Teyssier ? Regardez sa réaction. Vous comprendrez.