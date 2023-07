ITC - [SPOILER] - Une réconciliation possible entre Hortense et Eliott ?

Hortense et Eliott sont toujours en froid. Cette situation n'est plus vivable pour les deux meilleurs amis. Hortense et Eliott arrivent enfin à communiquer calmement... Mais, les réconciliations ne sont pas à l'ordre du jour ! Spoiler de l'épisode 706 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.