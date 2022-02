ITC - [SPOILER] - Une vidéo choc fait réagir l'Institut !

Un vidéo choc circule à l’Institut, elle dénonce les techniques horrifiantes de l’abattoir qui fournit l’école. Jasmine prend conscience du problème et cherche à convaincre Greg et Célia de s’allier à sa cause ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.