ITC - [SPOILER] - Vikash VS Souleymane

Vikash interpelle Souleymane à l’Institut. Il le confronte et le menace, Souleymane ne peut s’empêcher de dire la vérité et lui révèle sa liaison avec Deva. Les choses tournent mal et ils en viennent aux mains ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.