Jérémy et Célia veulent découvrir la vérité – ITC du 4 décembre 2020 en avance

Chacun de leur côté, Jérémy et Célia confrontent respectivement Clotilde et Vincent. Accusés d’entretenir une liaison, ces derniers nient en bloc. Le jeune couple peine à faire confiance à leur parent. Pour Jérémy et Célia, cet adultère est la clé de l’animosité entre les deux familles. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1.