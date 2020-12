Jérémy et Célia veulent vivre leur amour ! – ITC du 17 décembre 2020 en avance

Jérémy reprend ses esprits à l’hôpital. Ses parents l’informent qu’il a subi un lavage d’estomac et qu’il est désormais hors de danger. Mais Jérémy n’en a que faire, tout ce qu’il l’intéresse c’est de retrouver Célia dans la chambre voisine. Ces deux-là sont formels : leur amour est plus fort que tout et absolument rien ne pourra les séparer, pas même les liens du sang…Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1.