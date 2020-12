Jérémy face à la terrible vérité - ITC du 15 décembre 2020 en avance

C’est la douche froide pour Jérémy ! Il réalise que Vincent Gaissac est bel et bien son père biologique, et qu'il s'est donc entiché de sa demi-soeur Célia. Bouleversé, Jérémy accuse le coup et en veut terriblement à Clotilde de lui avoir caché la vérité. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1.