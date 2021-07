Kelly va-t-elle rencontrer son grand-père ? - ITC du 23 juillet 2021 en avance

Laëtitia se dit aujourd'hui prête à laisser Kelly rencontrer François. Ce serait par ailleurs le seul moyen de permettre à Salomé et Sylvie de continuer à se voir. Célia dit à son père qu'elle regrette sa réaction de la veille et qu'elle accepte que ses parents se remettent ensemble.