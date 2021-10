La belle histoire de Maxime et Salomé

Retour sur l’histoire de Maxime et Salomé. De leur rencontre à Sète, en passant par leurs retrouvailles à l’Institut et leur relation cachée aux yeux de Louis. Ils sont devenus inséparables et ont affronté des épreuves difficiles. L’histoire avec Ambre a-t-elle eu raison de leur relation ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.