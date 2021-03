Le coup de gueule de Delobel ! - ITC du 30 mars 2021 en avance

Le chef Delobel fait part de sa colère à Rose et Antoine. Jamais il n'aurait frappé son fils, et il ne comprend pas que Rose ait utilisé Charlène pour prouver sa culpabilité. En stress à cause de son évaluation, Marta peut compter sur le soutien de Théo. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1.