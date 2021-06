Le dilemme d'Antoine - ITC du 25 juin 2021 en avance

Antoine est contrarié depuis qu'il a sait que Teyssier souffre d'une sclérose en plaques. Il n'est plus certain de vouloir charger un homme malade mais Rose ne comprend pas son revirement. Alice propose à Vincent une balade une famille. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.