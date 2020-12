Les dernières volontés d’Auguste menacées ? – ITC du 25 décembre 2020 en avance

Claire se remémore avec nostalgie ses souvenirs avec Auguste. Les deux on effet partagé un bout de leur vie ensemble ! Mais Louis débarque et tente de convaincre sa mère qu’ils doivent trouver une solution pour rendre le testament d’Auguste valable. Non signé, le document n’a aux yeux de la loi aucune valeur. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1.