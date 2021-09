Lionel claque la porte de l'Institut ! - ITC du 16 septembre 2021 en avance

Greg tente en vain de raisonner son ami mais sa décision est prise : Lionel plie ses bagages et s'apprête à quitter l'Institut. Plus personne ne veut de lui, pourquoi s'obliger à rester ? En parallèle, Maxime en veut à Salomé qui lui a demandé de ne pas participer au concours.