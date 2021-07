Lionel dans la tourmente - ITC du 5 juillet 2021 en avance

Guillaume et Clotilde montrent à Teyssier la vidéo sur laquelle on voit Lionel prendre du miroir neutre le matin même de l'épreuve. Lisandro souhaite s'installer avec Anaïs. Clotilde est très opposée aux lives de Rose. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.