Maxime et Salomé se séparent - ITC du 24 septembre 2021 en avance

A ce stade-là, on ne parle plus de tracas amoureux. Les doutes de Salomé sont fondés. Maxime a trompé son amie avec Ambre. Mais est-ce pour se venger de Salomé ? Bref qui de l'oeuf ou de la poule... On ne sait plus ! Mais notre couple phare est bel et bien en train de se séparer. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.