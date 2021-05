Mehdi tient tête à sa mère - ITC du 18 mai 2021 en avance

Les retrouvailles entre Mehdi et sa mère, Lina, sont émouvantes. Sa famille se languit de le retrouver mais Mehdi annonce qu'il préfère rester à l'Institut. Une nouvelle difficile à encaisser pour Lina, d'autant plus qu'il est encouragé par Hortense. Laetitia reproche à Kelly d'avoir contacté Sylvie. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.