Panique chez Rose et Antoine ! - ITC du 20 mai 2021 en avance

Après l'épreuve de cuisine, Rose et Antoine vont devoir enfiler à nouveau leur tablier pour l'épreuve de pâtisserie. Travailler sous les ordres de Teyssier est la dernière chose dont Rose à envie. Antoine tente de la rassurer : ils vont faire front et encaisser ensemble !