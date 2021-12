Previously : Le Noël d'Eliott

Eliott a connu une période difficile et l’atmosphère de Noël ne lui a pas vraiment réussi. Après avoir caché pendant longtemps son passé à Greg, il finit par tout lui raconter. Eliott a été mis à la porte de chez lui il y a 5 ans par ses parents. Il décide tout de même de se ressaisir et prend l’initiative de renouer avec ses parents. Ces derniers veulent maintenant l’accepter tel qu’il est. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.