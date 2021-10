Previously : Oeil pour oeil

La terrible histoire qui a séparé Salomé et Maxime. Ambre avait tout calculé en arrivant à l'Institut. Elle a voulu venger sa sœur en se rapprochant de Maxime. Fausses accusations, tentative de suicide, manipulations, elle a tout fait pour le faire virer de l'Institut. Mais tout le monde finit par apprendre ses mensonges grâce au live « Révélations » de Maxime. Malgré tout ça, Maxime réussit à lui pardonner et l'aide à garder sa place à l'Institut. Mais pour Salomé, c'est la goutte de trop, elle ne veut plus rester avec Maxime.