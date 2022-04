Previously : Passions

L’idylle de Célia et Théo est bousculée par un mystérieux hacker. Au départ, Célia soupçonne Axel et Teyssier d’être derrière tout ça. Mais rapidement, ses accusations se portent sur Charlène et le retour de Marta à l’Institut ne fait que renforcer ses soupçons. Théo voit clair dans la manipulation de Marta et monte un plan. L’attaque de trop pousse Marta à avouer la vérité. Elle se fait immédiatement renvoyer de l’Institut. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.