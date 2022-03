Previously : Prêtes à tout

Une vidéo choc révolte certains élèves de l’Institut ! Jasmine, Anaïs et Lionel se mobilisent pour faire changer les choses et défendre la cause animale. Mais plusieurs actions coup de poing vont secouer l’Institut. S’en suit un affrontement entre les pro-végétariens et les anti-végétariens. Jasmine perd le contrôle et remet en question son destin à l’Institut. Heureusement, Teyssier fait preuve d’indulgence... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.