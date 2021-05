Que cache Constance ? - ITC du 7 mai 2021 en avance

La découverte de Maxime renforce les soupçons de Théo. Il demande à sa mère si elle n’a jamais voulu un 3ème enfant et pourquoi son bracelet a été retrouvé dans la serre. Mal à l’aise, Constance réagit très mal à cette confrontation. Mehdi réalise qu'il est couvert d'hématomes et décide de prendre ses distances avec Hortense. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.