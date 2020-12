Que manigancent Jérémy et Célia ? – ITC du 16 décembre 2020 en avance

La révélation du secret de Clotilde a eu l’effet d’une bombe, en particulier pour Jérémy et Célia, les principaux concernés. De bon matin, ils s’échangent des textos et semblent avoir planifié quelque chose. Mais quoi ? Jérémy et Célia restent très énigmatiques. Ni leurs amis, ni leurs parents ne se doutent de leurs réelles intentions…Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1.