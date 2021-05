Résumé de la semaine 28 du 10 au 14 mai 2021

La semaine passée dans Ici Tout Commence : Salomé pense être la demi-sœur des Teyssier et voudrait des explications. Emmanuel s'en prend à Maxime, comprenant qu'il continue de se mêler de sa vie privée. Constance avoue la vérité à Théo et Charlène : elle a bien été enceinte d'un 3ème enfant mais qui n'a malheureusement pas survécu. Salomé retrouve chez Kelly sa brosse à cheveux à côté d'un prospectus pour un test ADN. La jeune fille se débarrasse ensuite d'un classeur où sont rangées des dizaines de photos de Salomé. Kelly confie à Salomé une enveloppe qui contient le résultat du test : Laetitia est sa sœur ! Cette dernière prétend que leur mère est morte mais il s'agit d'un nouveau mensonge. Kelly appelle discrètement sa grand-mère pour l'informer qu'elles ont retrouvé Salomé !