Résumé de la semaine 29 du 17 au 21 mai 2021

La semaine passée dans Ici Tout Commence : Kelly fait venir sa grand-mère Sylvie à l’Institut afin qu’elle puisse rencontrer Salomé. Elle comprend donc que Laetitia lui a menti et que sa mère est bien vivante. La mère de Mehdi, Lina, arrive à l’Institut. L’état de santé de son fils s’aggrave, elle souhaiterait le ramener à la maison. Teyssier lui propose de poursuivre sa scolarité à distance, ce qui agace Mehdi. Interdit d’accès aux cuisines, il reçoit le soutien de ses amis et de la cheffe Matret pour confectionner son dessert signature. Marianne Delcourt l’informe qu’un protocole expérimental pourrait soigner sa leucémie. Teyssier autorise Mehdi à rester à l’école s’il accepte ce nouveau traitement. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.