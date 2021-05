Résumé de la semaine 30 du 24 au 28 mai 2021

La semaine passée dans Ici Tout Commence : Mehdi doit absolument se ménager pour que le traitement fonctionne, mais il reste obsédé par son dessert-signature. A la demande de Lina, le chef Teyssier lui faire croire qu’il a réussi sa pâtisserie. Hortense surprend une conversation entre les deux et se sent obligée de prévenir Mehdi. Teyssier finit par monter une petite brigade pour l’aider à finaliser son dessert. Pari relevé pour Mehdi qui malheureusement s’effondre après la degustation. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.