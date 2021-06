Résumé de la semaine 32 du 7 au 11 juin 2021

La semaine passée dans Ici Tout Commence : Anaïs et Lisandro se fréquentent hors de l'Institut mais sont repérés par Monier. Ce dernier convoque la jeune femme et la somme de retirer sa plainte, sous peine de divulguer cette liaison. Anaïs refuse et Enzo finit par apprendre toute la vérité. Charlène profite de cette situation pour faire chanter Lisandro et obtient le poste de maître d'hôtel. En apprenant la liaison interdite, Teyssier menace de les virer tous les deux !